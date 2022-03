Martedì grasso? castagnole ripiene (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi primo marzo è il Martedì grasso, il giorno in cui si svolge l’ultima giornata del carnevale e dei suoi goduriosi banchetti. Il Martedì grasso cade precisamente a sei settimane prima della Pasqua, nell’ultimo giorno che precede il mercoledì delle Ceneri con cui si dà inizio al periodo quaresimale.Ecco perché diventa Martedì grasso, l’ultimo giorno utile a tavola prima di entrare nei digiuni quaresimali. Allora se ancora non avete fritto e anche se l’avete già fatto, vi propongo una ricetta irresistibile per la sua facilità e bontà. Le “castagnole ripiene”, buone con crema al limone, cioccolato o ricotta ma questa versione sono anche molto buone da mangiare così, semplici, per l’impasto leggero costituito da yogurt. Diventerà una di quelle ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi primo marzo è il, il giorno in cui si svolge l’ultima giornata del carnevale e dei suoi goduriosi banchetti. Ilcade precisamente a sei settimane prima della Pasqua, nell’ultimo giorno che precede il mercoledì delle Ceneri con cui si dà inizio al periodo quaresimale.Ecco perché diventa, l’ultimo giorno utile a tavola prima di entrare nei digiuni quaresimali. Allora se ancora non avete fritto e anche se l’avete già fatto, vi propongo una ricetta irresistibile per la sua facilità e bontà. Le “”, buone con crema al limone, cioccolato o ricotta ma questa versione sono anche molto buone da mangiare così, semplici, per l’impasto leggero costituito da yogurt. Diventerà una di quelle ...

