L'Ucraina accerchiata (Di martedì 1 marzo 2022) Se, oltre alla città di Mariupol, che sta per cadere, i russi conquisteranno anche Odessa, la sua caduta taglierebbe lo sbocco sul mare dell'Ucraina cambiando completamente lo scenario bellico e con questo anche la posizione di Kiev ai colloqui di pace. Difficile, infatti, porre nuove condizioni e sostenere richieste nel momento in cui non si è più in grado di mettere sul piatto propri assetti, reagire e far affluire armi e rifornimenti al proprio esercito attraverso vie di comunicazione ormai perdute. Berdyansk, cittadina sulla direzione russa verso Mariupol, è ormai chiusa a Ovest e a Est, e questo faciliterà invece l'arrivo di armamenti ai russi, i cui reparti che giungono dalla Crimea starebbero trovando resistenza a Kherson, indispensabile conquista prima di Odessa, sulla quale però stanno piovendo da quattro giorni missili lanciati dalle navi russe. A Nord, le ...

