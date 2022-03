Incendio in cantiere navale Bacoli: una barca distrutta, fiamme domate dai vigili (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notte scorsa i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti in località Baia all’interno del cantiere navale “Fiart” perché poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, due barche avevano preso fuoco. Delle due imbarcazioni, entrambe lunghe 12 metri, una è andata totalmente distrutta. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Nessun danno alla struttura. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notte scorsa i carabinieri della stazione disono intervenuti in località Baia all’interno del“Fiart” perché poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, due barche avevano preso fuoco. Delle due imzioni, entrambe lunghe 12 metri, una è andata totalmente. Lesono statedaidel fuoco. Nessun danno alla struttura. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

