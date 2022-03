Guerra in Ucraina: missile colpisce palazzo regionale a Kharkiv (VIDEO) (Di martedì 1 marzo 2022) Guerra in Ucraina che continua a offrire immagini terribili. VIDEO e clip che, sfruttano la modernità e la capacità di diffusione di contenuti multimediali, per veicolare in maniera chiara e netta quanto drammatiche possano essere le conseguenze di un paese che diventa teatro di un conflitto. Quelle che hanno colpito l'opinione pubblica martedì 1 marzo arrivano da Kharkiv. Una città di oltre un milione e mezzo di abitanti che si trova poco lontana dal confine russo. (continua dopo immagine) Guerra in Ucraina: Kharkiv tra le città più colpite La città era già stata oggetto di pensati bombardamenti. In mattinata è stato, invece, un missile a colpire il palazzo che ospita il governo regionale. La struttura è collocata ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 1 marzo 2022)inche continua a offrire immagini terribili.e clip che, sfruttano la modernità e la capacità di diffusione di contenuti multimediali, per veicolare in maniera chiara e netta quanto drammatiche possano essere le conseguenze di un paese che diventa teatro di un conflitto. Quelle che hanno colpito l'opinione pubblica martedì 1 marzo arrivano da. Una città di oltre un milione e mezzo di abitanti che si trova poco lontana dal confine russo. (continua dopo immagine)intra le città più colpite La città era già stata oggetto di pensati bombardamenti. In mattinata è stato, invece, una colpire ilche ospita il governo. La struttura è collocata ...

