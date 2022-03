Elon Musk regala Starlink all'Ucraina. Che cos'è e perché internet oggi conta più dei carri armati (Di martedì 1 marzo 2022) Un tweet con un’immagine iconica sta girando da ieri: un camion stracolmo di scatoloni contenenti kit satellitari per connettersi a internet. Merito di Mykhailo Fedorov, il numero due ucraino, e di Elon Musk che hanno reso possibile una specie di “favola digitale”. Tutto era nato proprio su quei social che i russi cercano di controllare. Nei giorni scorsi era arrivata una richiesta esplicita al miliardario statunitense da parte del governo di Kiev per risolvere i problemi di comunicazione registrati nel paese a seguito dell'invasione russa. In Europa siamo abituati bene. Quando si parla di “digital divide” pensiamo alle zone montane o collinari dove spesso è più accentuato il divario che c’è tra chi ha un accesso (adeguato) a internet e chi non ce l’ha. Come abbiamo imparato a conoscere a nostre spese, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Un tweet con un’immagine iconica sta girando da ieri: un camion stracolmo di scatoloni contenenti kit satellitari per connettersi a. Merito di Mykhailo Fedorov, il numero due ucraino, e diche hanno reso possibile una specie di “favola digitale”. Tutto era nato proprio su quei social che i russi cercano di controllare. Nei giorni scorsi era arrivata una richiesta esplicita al miliardario statunitense da parte del governo di Kiev per risolvere i problemi di comunicazione registrati nel paese a seguito dell'invasione russa. In Europa siamo abituati bene. Quando si parla di “digital divide” pensiamo alle zone montane o collinari dove spesso è più accentuato il divario che c’è tra chi ha un accesso (adeguato) ae chi non ce l’ha. Come abbiamo imparato a conoscere a nostre spese, ...

