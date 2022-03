(Di martedì 1 marzo 2022) 'Mamma sono riuscito are in'. Come? Seguendo lete in rete. Hanno passato una giornata d'inferno i genitori di un bambino di 9 anni che una mattina è fuggito ...

Advertising

leggoit : #Brasile, #bimbo trova le istruzioni sul web per salire in #aereo senza biglietto e vola da solo -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile bimbo

E' riuscito a volare per oltre 2.600 chilometri fino a Guarulhos, nello stato costiero di San Paolo, nel sud - est del, riporta il Sun, semplicemente, ha spiegato il piccolo, digitando su ...Non è vero che il CDC ha registrato 12.000 morti dovute al vaccino contro il COVID - 19 Affermazione falsa: gli utenti dei social inhanno condiviso alcuni post che affermano che il ...«Mamma sono riuscito a volare in aereo senza biglietto». Come? Seguendo le istruzioni trovate in rete. Hanno passato una giornata d’inferno i genitori di un bambino di 9 anni ...MILANO, 22 FEB - E' stato ritrovato su una spiaggia brasiliana il corpo di Marco Bonanomi, 34enne lecchese che era andato a Natale nel Paese del Sud America e da un mese non dava notizie di sé. "Siamo ...