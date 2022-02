Ultime Notizie Roma del 28-02-2022 ore 17 | 10

(Di lunedì 28 febbraio 2022)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla stazione microfono Giuliano Ferrigno ancora Ester in primo piano occhi puntati su quella quintali delegazioni di chi è per molto al confine con la Bielorussia nel primo tentativo di dialogo dall’inizio della guerra innescata da ordinata dal presidente russo Vladimir Putin le richieste di chi è che sono un immediato cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe abbiamo convenuto che la delegazione carina ci sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ha detto il presidente ucraino zielinski dopo i contatti con Alexander lukashenko intanto zielinski chiede l’ammissione immediata del suo paese nell’Unione Europea il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei soprattutto di essere uguale Sono sicuro che la cosa giusta e che è possibile ha fermato Chiediamo la ...

Boom di richieste dal Centro e Nord Italia per farsi costruire un bunker sotto casa. La corsa al rifugio di massima sicurezza è partita dopo l'invasione dell'Ucraina con decine di persone pronte a ...Proseguono in Bielorussia i colloqui fra Mosca e Kiev. Putin detta le sue condizioni: accordo solo se l'Ucraina diventa neutrale, e ...