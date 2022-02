Ucraina: Serracchiani (Pd), 'compensare sanzioni con aiuti a cittadini e imprese'/Rpt (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "E' chiaro che sarà necessario trovare delle modalità con cui le sanzioni che peseranno su imprese e cittadini siano compensate da un aiuto. Le parole di Gentiloni, che ha parlato di 'comunitizzazione' dei rischi e delle difficoltà e anche dello stoccaggio e dell'acquisto comune di gas vanno nella direzione giusta". Lo ha detto Debora Serracchiani a radio inBlu. "E' un tema da affrontare a livello europeo, noi abbiamo già chiesto l'ulteriore sospensione del Patto di stabilità. E' difficile pensare che possiamo tornare a occuparci di conti e di bilanci", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "E' chiaro che sarà necessario trovare delle modalità con cui leche peseranno susiano compensate da un aiuto. Le parole di Gentiloni, che ha parlato di 'comunitizzazione' dei rischi e delle difficoltà e anche dello stoccaggio e dell'acquisto comune di gas vanno nella direzione giusta". Lo ha detto Deboraa radio inBlu. "E' un tema da affrontare a livello europeo, noi abbiamo già chiesto l'ulteriore sospensione del Patto di stabilità. E' difficile pensare che possiamo tornare a occuparci di conti e di bilanci", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera.

