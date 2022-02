Ucraina, continuano i raid su Kiev | Biden: "Gli americani non abbiano paura di una guerra nucleare" (Di martedì 1 marzo 2022) 28 feb 21:58 L'Onu: "Fino a 4 milioni di rifugiati nei prossimi giorni" 'Potremmo aver visto soltanto l'inizio'. Lo ha dichiarato l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, parlando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 marzo 2022) 28 feb 21:58 L'Onu: "Fino a 4 milioni di rifugiati nei prossimi giorni" 'Potremmo aver visto soltanto l'inizio'. Lo ha dichiarato l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, parlando ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Veniamo alla guerra guerreggiata, mentre all'alba di oggi allarmi anti-aerei hanno risuonato in molti centri urbani… - TgrRaiToscana : La solidarietà dei toscani. Continuano le raccolte di genere di prima necessità da inviare in #Ucraina. @Tgr - fanpage : La #Russia continua a ripetere di non aver attaccato, né di avere intenzione di attaccare le infrastrutture civili… - Digio_II : #news dall’#Ucraina -????????- Continuano le trattative, questa volta al telefono si sentono #Putin e #Macron. Il Cre… - valchiria2809 : #QuartaRepubblica la pandemia non esiste più, almeno in Ucraina, nel servizio nessuno con la mascherina nemmeno l i… -