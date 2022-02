Siamo stufi delle partite condizionate dagli errori degli arbitri. La denuncia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Jolanda De Rienzo commenta Lazio-Napoli e punta il dito contro la gli arbitri, rei di condizionare partite e l’intero campionato di serie A. Jolanda De Rienzo in un video postato sul canale Youtube ha parlato della vittoria del Napoli contro la Lazio e ha puntato il dito contro la classe arbitrale italiana: “All’Olimpico abbiamo vista una partita incredibile. Un tempo per parte. La Lazio ha giocato sicuramente bene nei primi quarantacinque minuti di gioco e lo dicono anche le statistiche con più tiri in porta e possesso palla. Nel secondo tempo è uscito fuori il Napoli con grande energia e cuore, trascinato da Insigne e da Elmas che ha fatto i due assist”. La giornalista Jolanda De Rienzo ha parlato del mancato rigore assegnato al Napoli per tocco di mani plateale di Luiz Felipe: “Siamo stufi delle ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Jolanda De Rienzo commenta Lazio-Napoli e punta il dito contro la gli, rei di condizionaree l’intero campionato di serie A. Jolanda De Rienzo in un video postato sul canale Youtube ha parlato della vittoria del Napoli contro la Lazio e ha puntato il dito contro la classe arbitrale italiana: “All’Olimpico abbiamo vista una partita incredibile. Un tempo per parte. La Lazio ha giocato sicuramente bene nei primi quarantacinque minuti di gioco e lo dicono anche le statistiche con più tiri in porta e possesso palla. Nel secondo tempo è uscito fuori il Napoli con grande energia e cuore, trascinato da Insigne e da Elmas che ha fatto i due assist”. La giornalista Jolanda De Rienzo ha parlato del mancato rigore assegnato al Napoli per tocco di mani plateale di Luiz Felipe: “...

