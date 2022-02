Sci alpino, Coppa del Mondo Lenzerheide 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario 5-6 marzo (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile rimane in territorio elvetico e si appresta a vivere le gare di Lenzerheide. SuperG e gigante attendono le protagoniste del massimo circuito, in pista il 5 e 6 marzo con il rientro nel circus di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone dispone del primo match-point per chiudere i conti nella classifica di superG: se la valdostana riuscisse a conservare i 103 punti di margine sulla connazionale Elena Curtoni il globo di cristallo sarebbe in cascina. Ricordiamo che la terza posizione nella graduatoria è ad appannaggio di Sofia Goggia. Discorso diverso per il gigante, al terz’ultimo appuntamento stagionale. La svedese Sara Hector è la dominatrice assoluta delle porte strette, Tessa Worley insegue a 95 lunghezze mentre “Her Majesty” proverà ad assottigliare il margine ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ladeldi scifemminile rimane in territorio elvetico e si appresta a vivere le gare di. SuperG e gigante attendono le protagoniste del massimo circuito, in pista il 5 e 6con il rientro nel circus di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone dispone del primo match-point per chiudere i conti nella classifica di superG: se la valdostana riuscisse a conservare i 103 punti di margine sulla connazionale Elena Curtoni il globo di cristallo sarebbe in cascina. Ricordiamo che la terza posizione nella graduatoria è ad appannaggio di Sofia Goggia. Discorso diverso per il gigante, al terz’ultimo appuntamento stagionale. La svedese Sara Hector è la dominatrice assoluta delle porte strette, Tessa Worley insegue a 95 lunghezze mentre “Her Majesty” proverà ad assottigliare il margine ...

Advertising

Eurosport_IT : Sofia Goggia raggiunge i 40 podi in carriera in Coppa del Mondo! ???????? Rivivi il 3° posto a Crans Montana:… - Eurosport_IT : Dopo 46 giorni Sofia Goggia ritrova il podio di Coppa del Mondo: 3° posto a Crans Montana! ?????? Rivivi la gara:… - GDF : Sport invernali: in Coppa del Mondo di sci alpino, Sofia Goggia è terza nella discesa libera di Crans Montana (Sviz… - franconemarisa : RT @GDF: Sport invernali: in Coppa del Mondo di sci alpino, Sofia Goggia è terza nella discesa libera di Crans Montana (Svizzera). Per la s… - infoitsport : VIDEO Sci alpino, Henrik Kristoffersen vince lo slalom di Garmisch: imperiale rimonta del norvegese -