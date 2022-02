Salvini: «Non si risponde alle bombe con le bombe. Ma appoggeremo qualsiasi richiesta di Draghi» (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Questa è una guerra vera e questi sono profughi veri, l’Italia sarà la seconda casa per loro”. Così Matteo Salvini, parlando Mattino Cinque della crisi ucraina nel giorno delle possibili trattative bilaterali. “Bisogna fare di tutto per fermare la guerra. Da giorni ci stiamo organizzando per organizzare i corridoi umanitari“, dice ancora il leader della Lega. Che ieri ha destato polemiche per aver detto di essere contrario all’invio di armi richieste da Kiev. Salvini: lavoriamo giorno e notte per i corridoi umanitari “Accoglienza per chiunque la chieda. Ci stiamo lavorando notte e giorno. Poi bisogna valutare se alle bombe bisogna rispondere con le bombe, se al sangue bisogna rispondere col sangue. Ho apprezzato enormemente le parole ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Questa è una guerra vera e questi sono profughi veri, l’Italia sarà la seconda casa per loro”. Così Matteo, parlando Mattino Cinque della crisi ucraina nel giorno delle possibili trattative bilaterali. “Bisogna fare di tutto per fermare la guerra. Da giorni ci stiamo organizzando per organizzare i corridoi umanitari“, dice ancora il leader della Lega. Che ieri ha destato polemiche per aver detto di essere contrario all’invio di armi richieste da Kiev.: lavoriamo giorno e notte per i corridoi umanitari “Accoglienza per chiunque la chieda. Ci stiamo lavorando notte e giorno. Poi bisogna valutare sebisognare con le, se al sangue bisognare col sangue. Ho apprezzato enormemente le parole ...

Advertising

CarloCalenda : Già sono insopportabili i distinguo e le furbizie su COVID o politica economica. Ma su politica estera e di difesa… - giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - ilfoglio_it : Domani Mario Draghi convoca il Cdm per offrire materiale bellico all'Ucraina. Ma Salvini dice già di no: 'Non è que… - donyp00288476 : RT @Ambrakey1: @Sivalesbenest @leopadanofe @marattin @ItaliaViva @matteorenzi Forse con Salvini ora si cercherebbe di perseguire il dialogo… - gazzola_marco : RT @giorgio_gori: Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatico per… -