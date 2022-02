Rottamazione Ter 2022, quando scade la prima rata e come pagare: data e prossime scadenze (Di lunedì 28 febbraio 2022) Rottamazione Ter 2022. Il giorno da tenere d’occhio è proprio oggi: lunedì 28 febbraio, ovvero la prima scadenza della nuova Rottamazione ter, la quale è stata riattivata a pieno regime dopo il lungo periodo di proroghe e sospensioni introdotte con la pandemia. La giornata di oggi, di fatto, coincide con il termine ultimo per poter pagare la prima quota della Rottamazione ter, necessaria per il nuovo anno in corso. Ora, nel dettaglio, vediamo le altre date utili da ricordare per il pagamento delle rate rimanenti. Dopo l’appuntamento di oggi 28 febbraio, prima scadenza utile per pagare la prima delle quattro rate della Rottamazione, ce ne saranno delle altre da tenere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022)Ter. Il giorno da tenere d’occhio è proprio oggi: lunedì 28 febbraio, ovvero lanza della nuovater, la quale è stata riattivata a pieno regime dopo il lungo periodo di proroghe e sospensioni introdotte con la pandemia. La giornata di oggi, di fatto, coincide con il termine ultimo per poterlaquota dellater, necessaria per il nuovo anno in corso. Ora, nel dettaglio, vediamo le altre date utili da ricordare per il pagamento delle rate rimanenti. Dopo l’appuntamento di oggi 28 febbraio,nza utile perladelle quattro rate della, ce ne saranno delle altre da tenere ...

