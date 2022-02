Reddito di cittadinanza | errore nei versamenti di febbraio | cosa succede ora

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Molte delle somme versate aai beneficiari deldisono errate, a causa di un calcolo errato dell’importo dovuto a problemi tecnici. Lo ha fatto sapere l’Inps attraverso un messaggio, specificando che il ricalcolo delle rate avverrà al più presto in modo da accreditare ai beneficiari l’importo corretto. “Si comunica che per il mese dile rate deldisono state determinate, per problemi tecnici, solo per una platea parziale con l’applicazione dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge 4/2019?, ha scritto l’Istituto nel messaggio. “Si procederà quindi al ricalcolo delle rate nel più breve tempo possibile“.nel calcolo deldiè ...

Advertising

SkyTG24 : #Caserta, acquistavano e rivendevano droga con reddito di cittadinanza - SkyTG24 : Reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciata a #Napoli - fattoquotidiano : L’Inps: in 3 anni il Reddito di cittadinanza ha aiutato 4,6 milioni di persone senza alcun effetto divano. Nessuna… - MariellaLoi : Meloni: L'imprenditore demolisce il reddito di cittadinanza. Ascoltate l... - kiaro_oscuro : @ultimenotizie Salvini quello che 'Ad una guerra non si risponde con una guerra' Però 'Ha fatto bene l'assessore de… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Sempre dal 15 marzo partiranno anche i pagamenti dell'assegno unico, nella nuova versione degli importi, ai percettori deldiche già percepiscono l'assegno temporaneo dal 1 ...Per quanto riguarda i percettori didila situazione è ben differente: infatti non devono inoltrare nessuna domanda, chi possiede i requisiti riceverà l'importo in automatico ...Anche a marzo i percettori del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza percepiranno la quota mensile. Le date del pagamento, solitamente, si aggirano intorno alla metà del mese. Per q ...Economia - Secondo i dati dell'Inapp 1,6 milioni di famiglie starebbero per inoltrare domanda di accesso alla manovra. Tuttavia, almeno secondo una previsione effettuata dall'Istituto Nazionale per ...