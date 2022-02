Maggie Gyllenhaal premiata a USC Scripter Awards

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ha conquistato gli USC2022 grazie al film che segna il suo esordio nella regia: La Figlia Oscura dal romanzo di Elena Ferrante. Un premio anche alla scrittrice Elena Ferrante per “The Lost Daughter” di Netflix e allo sceneggiatore Danny Strong e all’autrice Beth Macy per “Dopesick” di Netflix durante la cerimonia virtuale di sabato. Cosa ha dettodopo la sua vittoria?ha brindato felicemente alla vittoria con un bicchiere di champagne, sottolineando che questo premio “significa così tanto per me in particolare perché è scelto e votato dagli scrittori”. Il regista e sceneggiatore del film candidato all’Oscar ha descritto Ferrante come la sua “stella del nord” per il progetto, aggiungendo che l’autrice ...