Le mille vite di Tommaso Debenedetti, «campione della menzogna» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando fu smascherato come diffusore di disinformazione, il 26 febbraio del 2010, Tommaso Debenedetti era considerato uno dei più influenti giornalisti culturali in Italia. In poco più di dieci anni la sua penna aveva immortalato pensieri e parole dei principali protagonisti della letteratura internazionale, in una collezione di interviste che pochi al mondo potevano vantare. Era stato Debenedetti a raccogliere per primo l’appoggio dello scrittore americano Philip Roth a Barack Obama, durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2008, ed era stato sempre Debenedetti a riportare che quell’amore politico era ormai giunto al capolinea nel 2010, quando, a detta di Roth, il presidente era stato risucchiato «dalle dinamiche del potere». Da giornalista freelance, Debenedetti ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando fu smascherato come diffusore di disinformazione, il 26 febbraio del 2010,era considerato uno dei più influenti giornalisti culturali in Italia. In poco più di dieci anni la sua penna aveva immortalato pensieri e parole dei principali protagonistiletteratura internazionale, in una collezione di interviste che pochi al mondo potevano vantare. Era statoa raccogliere per primo l’appoggio dello scrittore americano Philip Roth a Barack Obama, durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2008, ed era stato semprea riportare che quell’amore politico era ormai giunto al capolinea nel 2010, quando, a detta di Roth, il presidente era stato risucchiato «dalle dinamiche del potere». Da giornalista freelance,...

