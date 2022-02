Guerra Ucraina-Russia, Zelensky chiede ingresso immediato in Ue (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’ammissione immediata del suo Paese nell’Unione europea. “Il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei e soprattutto di esserlo su base uguale. Sono sicuro che è la cosa giusta. Sono sicuro che è possibile”, ha affermato. “Chiediamo l’adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale”, ha aggiunto in un video messaggio. L’Ucraina ha chiesto “il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe”. E’ quanto afferma una dichiarazione della presidenza Ucraina nel giorno dei colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Lo riporta la Cnn. Colloqui che si terranno al confine tra ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –, il presidente ucraino Volodymyrl’ammissione immediata del suo Paese nell’Unione europea. “Il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei e soprattutto di esserlo su base uguale. Sono sicuro che è la cosa giusta. Sono sicuro che è possibile”, ha affermato. “Chiediamo l’adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale”, ha aggiunto in un video messaggio. L’ha chiesto “il cessate il fuocoe il ritiro delle truppe russe”. E’ quanto afferma una dichiarazione della presidenzanel giorno dei colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca dopo l’invasione russa dell’. Lo riporta la Cnn. Colloqui che si terranno al confine tra ...

