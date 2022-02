Guerra in Ucraina, De Zerbi: “Siamo a casa, ma stop subito al conflitto..” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Siamo quasi tornati a casa, Siamo contenti, perché torniamo nel nostro Paese ad abbracciare le nostre famiglie, ma non saremo mai felici finché i nostri calciatori ucraini, i nostri amici ucraini, e tutto il popolo ucraino, che è un popolo orgoglioso, sarà libero come noi. stop alla Guerra, subito”. E’ il videomessaggio pubblicato su Instragram da Roberto De Zerbi, circondato dai componenti del proprio staff tecnico dello Shakhtar Donetsk. De Zerbi e lo staff hanno lasciato l’Ucraina ieri e sono rientrati in Italia oggi. (Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) “quasi tornati acontenti, perché torniamo nel nostro Paese ad abbracciare le nostre famiglie, ma non saremo mai felici finché i nostri calciatori ucraini, i nostri amici ucraini, e tutto il popolo ucraino, che è un popolo orgoglioso, sarà libero come noi.alla”. E’ il videomessaggio pubblicato su Instragram da Roberto De, circondato dai componenti del proprio staff tecnico dello Shakhtar Donetsk. Dee lo staff hanno lasciato l’ieri e sono rientrati in Italia oggi. (Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

