Di Maio: "Pronti a più sanzioni contro la Russia" (Di lunedì 28 febbraio 2022) "In ambito Ue ci siamo impegnati a sostenere sanzioni efficaci ed incisive contro il governo russo e siamo Pronti a fare di più con i nostri partner europei e atlantici". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in...

solamenteansia : Per noi tutti il popolo ucraino rappresenta una resistenza europea, a rischio la sicurezza di tutto il continente.… - infoitinterno : Ucraina: Di Maio, sosteniamo sanzioni efficaci Mosca, pronti a fare di più - FedericoVice99 : RT @marcodifonzo: Di Maio: per noi tutti il popolo ucraino rappresenta una resistenza europea, a rischio la sicurezza di tutto il continent… - maslarussa : RT @marcodifonzo: Di Maio: per noi tutti il popolo ucraino rappresenta una resistenza europea, a rischio la sicurezza di tutto il continent… - fido6362 : La ?????? Di Maio: per noi tutti il popolo ucraino rappresenta una resistenza europea, a rischio la sicurezza di tutto… -