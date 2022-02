Calcio: Juve. Zakaria out venti giorni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per il centrocampista lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore TORINO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Denis Zakaria "questa mattina si è sottoposto ad approfondimenti ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per il centrocampista lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore TORINO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Denis"questa mattina si è sottoposto ad approfondimenti ...

Altro che like e Juve... tutta la Roma è con Rocky Zaniolo: 'Sei il nostro eroe' La foto di lui con l'occhio nero dopo il calcio in faccia di Maggiore diventa virale e in tanti gli scrivono: "Sei il nostro eroe", oppure: "Sei il nostro Rocky". E ancora, nelle radio, il mood è lo ...

