Barcellona, Dembélé rimane? Xavi: "Tutto può succedere" | VIDEO

4-0 del Barcellona sull'Athletic Bilbao: un gol e due assist in 30' per Ousmane Dembélé, attaccante francese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Quale sarà il suo futuro? Le parole del tecnico blaugrana Xavi in questo VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Dembélé Liga spagnola, classifica: Real e Siviglia vincono ancora. Ok il Barça ... 20', 45', 53' Pino, 65' Bare, 86' Dia Siviglia - Betis 2 - 1 24' Rakitic (R), 41' El Haddadi, 90+4' Canales Real Sociedad - Osasuna 1 - 0 52' Elustondo Barcellona - Athletic Bilbao 4 - 0 37' ...

Ora Dembele può rimanere al Barca, Xavi: "Tutto può succedere nel calcio" Mezz'ora contro l'Athletic Club, un gol e due assist. Il francese è entrato nella storia della Liga.

Mezz'ora contro l'Athletic Club, un gol e due assist. Il francese è entrato nella storia della Liga.