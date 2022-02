Alex Belli contro Barù: “è ambiguo con Jessica” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alex Belli contro Barù difende Jessica Selassié che continua a corteggiare l’esperto di vini Alex Belli contro Barù. Ormai da diverso tempo assistiamo al corteggiamento di Jessica Selassié nei confronti di Barù, che certe volte la respinge, altre la incoraggia. Nonostante abbia più volte detto di non volere una storia al Grande Fratello, Barù sembra aver tolto il muro che lo separava da Jessica e i due trascorrono molto tempo insieme, fino a questa notte infatti hanno dormito abbracciati. Un atteggiamento quello dell’enologo che confonde la princess, che all’amica Sophie e a Miriana aveva detto che non lo avrebbe più cercato. Questo sabato sera, per poi finire di nuovo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)difendeSelassié che continua a corteggiare l’esperto di vini. Ormai da diverso tempo assistiamo al corteggiamento diSelassié nei confronti di, che certe volte la respinge, altre la incoraggia. Nonostante abbia più volte detto di non volere una storia al Grande Fratello,sembra aver tolto il muro che lo separava dae i due trascorrono molto tempo insieme, fino a questa notte infatti hanno dormito abbracciati. Un atteggiamento quello dell’enologo che confonde la princess, che all’amica Sophie e a Miriana aveva detto che non lo avrebbe più cercato. Questo sabato sera, per poi finire di nuovo ...

Advertising

lolanoncorremai : My wife Delia: avevo contattato Walt Disney Pictures and pixar per avere Nemo in persona. Ho fallito. Ho dovut… - 361_magazine : Alex Belli contro Barù difende Jessica Selassié che continua a corteggiare l'esperto di vini - PrettyCage : @kiam82710548 ah sì vero quei 3 mesi inquietanti con Alex Belli di cui vorremmo tutti dimenticarci #jeru - Anamu20316999 : @GrandeFratello Perfavore non ricominciate con sta solfa.. Con Alex Soleil il trio il quartetto... Sono 5 mesi... C… - discepolo_delGF : @carlottrash I 40enni come Alex belli sui social sono cringe a livelli estremi, cioè non ho parole ?? -