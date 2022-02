1.900 italiani in Ucraina: "Impossibile evacuarli" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci sono 1.900 italiani al momento in Ucraina e "non è possibile evacuare nessuno". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha aggiunto: "Il nostro ambasciatore, Pierfrancesco Zaza, mi ha chiesto di restare a... Leggi su today (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci sono 1.900al momento ine "non è possibile evacuare nessuno". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha aggiunto: "Il nostro ambasciatore, Pierfrancesco Zaza, mi ha chiesto di restare a...

Advertising

MediasetTgcom24 : Di Maio: 1.900 italiani in Ucraina, non si può evacuare nessuno #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin… - rlac06011980 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 1.900 italiani in Ucraina, non si può evacuare nessuno #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelen… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 1.900 italiani in Ucraina, non si può evacuare nessuno #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelen… - gilologi : RT @ultimenotizie: 'In questo momento non può evacuare nessuno'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi #DiMaio, ricordando che ci son… - Annuzta88 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 1.900 italiani in Ucraina, non si può evacuare nessuno #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelen… -