Traffico Roma del 27-02-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione mattina tranquilla perché si sposta in città al momentoscorrevole sull’intera rete viaria della capitale Attenzione però all’Olgiata Dov’è la polizia locale Alpignano incidente in via Antonio Conti possibili disagi sempre per incidente in via Alfredo Comandini all’altezza di via Dei crispolti nonché in centro in Vico Jugario qui ti rallenta in prossimità di via di Monte Caprino nel rione Ludovisi un invito alla prudenza se si transita in viagna per i semafori non funzionanti all’incrocio con via Boncompagni a 12:00 la recita dell’angelus in piazza San Pietro possibili rallentamenti per ildi zona dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di ...