Scholz rompe il tabù, 100 miliardi per l'esercito (Di domenica 27 febbraio 2022) "La Germania sta al fianco degli ucraini, dunque dalla parte giusta della storia". E adesso punta sulla sicurezza. In un discorso storico al Bundestag, il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato misure ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) "La Germania sta al fianco degli ucraini, dunque dalla parte giusta della storia". E adesso punta sulla sicurezza. In un discorso storico al Bundestag, il cancelliere Olafha annunciato misure ...

Ultime Notizie dalla rete : Scholz rompe Scholz rompe il tabù, 100 miliardi per l'esercito "La Germania sta al fianco degli ucraini, dunque dalla parte giusta della storia". E adesso punta sulla sicurezza. In un discorso storico al Bundestag, il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato misure fino a qualche giorno fa impensabili per i tedeschi: innanzitutto un fondo speciale da 100 miliardi per rafforzare la Bundeswehr. "E da ora, anno dopo anno, investiremo ...

Svolta storica della Germania: autorizzato invio di armi all'Ucraina La Germania rompe gli indugi. E si schiera non solo a parole. Berlino ha autorizzato l'invio all'Ucraina di 400 ... Lo dice Olaf Scholz , in un comunicato della cancelleria che dà notizia della svolta ...

Scholz rompe il tabù, 100 miliardi per l'esercito "La Germania sta al fianco degli ucraini, dunque dalla parte giusta della storia". E adesso punta sulla sicurezza.

Angela Merkel rompe il silenzio, per Putin la "condanna più dura" (Open) È quanto ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz in un discorso alla nazione parlando della guerra Ucraina Russia. “Non c’è alcun ritorno al tempo della guerra fredda – ha detto ancora ...

