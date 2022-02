Roma, conti sempre più in rosso: ora l’Europa è fondamentale (Di domenica 27 febbraio 2022) I conti della Roma sono sempre più in rosso, con i Friedkin che hanno dovuto versare altri 7,5 milioni nelle casse del club I conti della Roma continuano a essere in rosso e a segnare un importante negativo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mese corrente i Friedkin hanno dovuto versare altri 7,5 milioni di euro nelle casse del club arrivando a un totale di 542,3 milioni e un buco semestrale di -113,7 milioni. Debito importantissima che mette la Roma con le spalle al muro: bisogno conquistare la qualificazione in Europa in questa stagione. Non solo per gli introiti provenienti dal piazzamento, ma anche per il valore a livello di sponsor del club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Idellasonopiù in, con i Friedkin che hanno dovuto versare altri 7,5 milioni nelle casse del club Idellanuano a essere ine a segnare un importante negativo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mese corrente i Friedkin hanno dovuto versare altri 7,5 milioni di euro nelle casse del club arrivando a un totale di 542,3 milioni e un buco semestrale di -113,7 milioni. Debito importantissima che mette lacon le spalle al muro: bisogno conquistare la qualificazione in Europa in questa stagione. Non solo per gli introiti provenienti dal piazzamento, ma anche per il valore a livello di sponsor del club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

siamo_la_Roma : ??? Conti in rosso per la #Roma ?? I #Friedkin continuano a versare denaro nelle casse del club ?? La qualificazione… - CalcioNews24 : Profondo rosso per la #Roma - LAROMA24 : Roma, ma quanto costi. Conti sempre più in rosso, è fondamentale l'Europa #AsRoma - Tulsstart : Il modo in cui domani prendo un treno vado a Roma con il megafono e urlo a Jessica le cessate che dice così arrivia… - lupazzottu : RT @SuperErmy: @ItaliaViva @matteorenzi Quanto je piacciono le mangiatoie a questo che manco a un branco di ruminanti!!! ROMA AVEVA 13 MIL… -