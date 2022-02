Pugno allo specchietto di un'auto Il caso va a processo, assolto (Di domenica 27 febbraio 2022) Non fu visto mentre danneggiava lo specchietto. "E non si può considerare colpevole per un reato solo perché è noto alle forze dell'ordine". L'avvocato Arianna Tabarracci la sottolineato e ripetuto ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Non fu visto mentre danneggiava lo. "E non si può considerare colpevole per un reato solo perché è noto alle forze dell'ordine". L'avvocato Arianna Tabarracci la sottolineato e ripetuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Pugno allo Pugno allo specchietto di un'auto Il caso va a processo, assolto C, di nazionalità tunisina, residente in zona e finito a processo con l'accusa di aver danneggiato lo specchietto retrovisore di una macchina colpendolo con un pugno. Nel corso dell'istruttoria è ...

Esch: inaugurata la nuova Capitale europea della cultura 2022 ... secoli dopo averle scolpite, dà ancora loro il nome; si chiudono intorno a un pugno di paesi che ... quella su identità, diversità e tecnologia organizzata assieme allo ZKM di Karlsruhe e quella sul ...

Alicandri: “La situazione in Ucraina pugno allo stomaco, serve coraggio” L'Europa sta morendo sulle strade di Kiev. Avevamo sognato un mondo di pace e prosperità eppure le immagini che arrivano dell'Ucraina, come un pugno nello ...

