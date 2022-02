Ponticelli | sequestrati oltre 2 | 5 kg di droga | una pistola e munizionamento

(Di lunedì 28 febbraio 2022): In una cantina unasemiautomatica Beretta cal. 9×21, 3 caricatori con 40 cartucce cal.9×21 e diverso materiale per il confezionamento della. Ieri mattina gli agenti del Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in via Napoli e, in un borsone

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariatohanno effettuato un controllo presso uno stabile in via Napoli e, in un borsone all'interno di una cantina condominiale di uso comune, hanno rinvenuto sei buste contenenti circa 680 grammi ...Durante la giornata di giovedì 23 dicembre, il personale Medico Veterinario afferente al Dipartimento di Prevenzione - Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Polo Didattico Integrato, ...Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo presso uno stabile in via Napoli e, in un borsone ...Inoltre, in un armadietto nei pressi del sottoscala dello stesso edificio, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una busta con 13 cartucce di diverso calibro ...