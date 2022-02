Pd | da mercoledì al via ' conversazioni' agorà

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Comincia2 marzo alle 18 un ciclo dionline tra i componenti dell'Osservatorio degli Indipendenti e gli iscritti al portale agorademocratiche.it. “Conversazione con Gianrico Carofiglio, dialogo sulla guerra, la giustizia e l'etica politica” è il primo appuntamento riservato ai partecipanti delleper confrontarsi con il coordinatore dell'Osservatorio, lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, in diretta su zoom e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/agorademocratiche . Gli iscritti al portale -spiega una nota- stanno partecipando a un sondaggio sulla piattaforma e la discussione, moderata dalla giornalista Rosa Polacco, conduttrice di "Tutta la città ne parla" su Radio3, prenderà il via dalle domande già arrivate sull'invasione dell'Ucraina, dal commento dei ...