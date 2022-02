Motocross oggi, GP Gran Bretagna 2022: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming (Di domenica 27 febbraio 2022) Scatta dalla Gran Bretagna, anche se con una settimana di ritardo, il Mondiale Motocross 2022. MXGP ed MX2, infatti, saranno di scena nella consueta cornice di Matterley Basin, dopo che sette giorni fa tutto il weekend è stato cancellato per il maltempo che si stava abbattendo sul Regno Unito. LA DIRETTA LIVE DELLA MX2 DI Motocross ALLE 13.15 E 16.10 LA DIRETTA LIVE DELLA MXGP DI Motocross ALLE 14.15 E 17.10 Sarà il primo campionato senza Tony Cairoli e l’assenza del fuoriclasse siciliano si farà sentire, ma i protagonisti non mancheranno. Uno, a dire la verità sì, dato che il campione del mondo Jeffrey Herlings sarà ancora ai box per colpa di un infortunio, ma dovrebbe tornare in pista già dal prossimo appuntamento di Mantova. Campo aperto, quindi, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Scatta dalla, anche se con una settimana di ritardo, il Mondialeed MX2, infatti, saranno di scena nella consueta cornice di Matterley Basin, dopo che sette giorni fa tutto il weekend è stato cancellato per il maltempo che si stava abbattendo sul Regno Unito. LA DIRETTA LIVE DELLA MX2 DIALLE 13.15 E 16.10 LA DIRETTA LIVE DELLADIALLE 14.15 E 17.10 Sarà il primo campionato senza Tony Cairoli e l’assenza del fuoriclasse siciliano si farà sentire, ma i protagonisti non mancheranno. Uno, a dire la verità sì, dato che il campione del mondo Jeffrey Herlings sarà ancora ai box per colpa di un infortunio, ma dovrebbe tornare in pista già dal prossimo appuntamento di Mantova. Campo aperto, quindi, ...

