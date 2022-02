Monterrey | Errani e Bronzetti ad un passo dal main draw

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Sara batte in tre set la statunitense McNally: Lucia supera in rimonta la brasiliana Pigossi. Domenica sarà derby tricolore

Ultime Notizie dalla rete : Monterrey Errani

La pioggia ferma le qualificazioni del torneo Wta di2022 . A causa del maltempo, infatti, i match in programma nella serata italiana sono ... e Sara, pronta a confrontarsi con la ...Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Wta 250 di2022, evento in programma da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo. L'ucraina Elina ... ma sia Lucia Bronzetti che Sara...Sara Errani e Lucia Bronzetti avanzano al turno decisivo delle qualificazioni al torneo Wta di Monterrey 2022. La tennista bolognese supera in tre set l’americana Caty McNally col punteggio di 6-4 6-7 ...ROMA (ITALPRESS) - Esordio positivo per Sara Errani nelle qualificazioni dell'"Abierto GNP Seguros 2022", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si disputa sui campi in cemento ...