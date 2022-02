Mattia De Sciglio asfaltato dai tifosi | ” Come quando in bagno manca la carta”

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 27 febbraio 2022) La brutta prestazione della Juve di ieri sera contro il Villarreal ha avuto ripercussioni nell’ambiente, con Depreso di mira. Il pareggio di Villarreal ha lasciato molti dubbi in casa juventina e soprattutto la sensazione è quella dell’occasione sprecata e buttata e le critiche non sono di certote anche per diversi singoli giocatori,per esempioDeche su Twitter ha avuto dei commenti davvero poco carini nei suoi confronti.DeJuventus (GettyImages)La Juventus ha provato nel mercato di gennaio a rianimare una squadra che presentava diverse lacune, ma il tempo a sua disposizione era davvero minimo e i soli ingressi di Vlahovic e Zakaria non possono bastare per poter tornare grandi in Europa. Sono sicuramente delle ottime ...