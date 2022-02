LIVE Sci di fondo, 10 km donne Lahti 2022 in DIRETTA: al via la gara! (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA 15 KM DI SCI DI fondo DALLE 13.30 11.30 COMINCIATA LA 10 KM FEMMINILE! 11.29 Pochi istanti e si parte: a inaugurare la gara sarà la finlandese Vilma Nissinen. 11.28 Potranno dire la loro anche la statunitense Jessie Diggins (40), le finlandesi Krista Parmakoski (42) e Kerttu Niskanen (44) e la russa Tatiana Sorina (56). Per l’Italia, figurano Caterina Ganz (51) e Martina Bellini (57). 11.25 Sono 62 le atlete al via: occhi puntati anche sulle svedesi Emma Ribom (25), Jonna Sundling (28) ed Ebba Andersson (34), la svizzeria Nadine Faehndrich (29), la slovena Anamarija Lampic (30) e la russa Natalia Nepryaeva (36). 11.22 Nella classifica di specialità, i punti di distanza tra le due sono 68. 11.19 La sfida principale è con la leader nella classifica distance, la ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 15 KM DI SCI DIDALLE 13.30 11.30 COMINCIATA LA 10 KM FEMMINILE! 11.29 Pochi istanti e si parte: a inaugurare la gara sarà la finlandese Vilma Nissinen. 11.28 Potranno dire la loro anche la statunitense Jessie Diggins (40), le finlandesi Krista Parmakoski (42) e Kerttu Niskanen (44) e la russa Tatiana Sorina (56). Per l’Italia, figurano Caterina Ganz (51) e Martina Bellini (57). 11.25 Sono 62 le atlete al via: occhi puntati anche sulle svedesi Emma Ribom (25), Jonna Sundling (28) ed Ebba Andersson (34), la svizzeria Nadine Faehndrich (29), la slovena Anamarija Lampic (30) e la russa Natalia Nepryaeva (36). 11.22 Nella classifica di specialità, i punti di distanza tra le due sono 68. 11.19 La sfida principale è con la leader nella classifica distance, la ...

