LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: le azzurre vogliono il riscatto e Sofia Goggia vuole la Coppa di discesa (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 9.10 E 12.30 10.04: Siebenhofer all’intermedio ha un ritardo di 54 centesimi 10.03: Buona la prova della svizzera che conclude con 69 centesimi di vantaggio rispetto a Puchner e questa potrebbe essere una prima buona notizia per Goggia. Ora Siebenhofer 10.02: All’intermedio Puchner ha 66 centesimi di vantaggio 10.01: Più veloce di ieri l’austriaca l’austriaca Puchner che chiude con 1’30?62, primo tempo di riferimento. Ora Nufer, quarta ieri 10.00: Tutto pronto per la partenza dell’austriaca Puchner, una delle pretendenti alla Coppa di specialità, terza in classifica 9.59: C’è il sole a Crans Montana, -4° la temperatura alla partenza 9.58: Questa la startlist della ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 9.10 E 12.30 10.04: Siebenhofer all’intermedio ha un ritardo di 54 centesimi 10.03: Buona la prova della svizzera che conclude con 69 centesimi di vantaggio rispetto a Puchner e questa potrebbe essere una prima buona notizia per. Ora Siebenhofer 10.02: All’intermedio Puchner ha 66 centesimi di vantaggio 10.01: Più veloce di ieri l’austriaca l’austriaca Puchner che chiude con 1’30?62, primo tempo di riferimento. Ora Nufer, quarta ieri 10.00: Tutto pronto per la partenza dell’austriaca Puchner, una delle pretendenti alladi specialità, terza in classifica 9.59: C’è il sole a, -4° la temperatura alla partenza 9.58: Questa la startlist della ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch in DIRETTA: prima manche alle 9.10 gli azzurri ambiscono al podio - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch in DIRETTA: Meillard infligge distacchi considerevoli fuori l’oro olimpico Noel -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch in DIRETTA: prima manche alle 9.10 obiettivo podio per gli azzurri - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia deve reagire per conservare il pettorale rosso - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 12h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, seconda manche… -