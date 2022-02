F1, Helmut Marko: “Lewis Hamilton non potrà essere al top per l’età, Verstappen in ascesa” (Di domenica 27 febbraio 2022) E’ tempo di tirare un po’ le somme dopo i primi test di Barcellona (Spagna), riservati alle monoposto del Mondiale 2022 di F1. Un giudizio, nei fatti, dal punto di vista della prestazione non ci può essere dal momento che nessuno ha cercato il tempo, come si suol dire in gergo. Il vero target delle scuderie era quello di fare km e acquisire più informazioni possibili sulle vetture. Il nuovo regolamento tecnico ha imposto una vera e propria rivoluzione, con il ritorno alle macchine a effetto suolo e dotate di pneumatici da 18 pollici. Tanti cambiamenti e tante interpretazioni alle norme, come le differenti soluzioni adottate dai team sulle proprie macchine evidenziano. In tutto questo ci si chiede se il confronto del 2021 tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) ci sarà. F1, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) E’ tempo di tirare un po’ le somme dopo i primi test di Barcellona (Spagna), riservati alle monoposto del Mondiale 2022 di F1. Un giudizio, nei fatti, dal punto di vista della prestazione non ci puòdal momento che nessuno ha cercato il tempo, come si suol dire in gergo. Il vero target delle scuderie era quello di fare km e acquisire più informazioni possibili sulle vetture. Il nuovo regolamento tecnico ha imposto una vera e propria rivoluzione, con il ritorno alle macchine a effetto suolo e dotate di pneumatici da 18 pollici. Tanti cambiamenti e tante interpretazioni alle norme, come le differenti soluzioni adottate dai team sulle proprie macchine evidenziano. In tutto questo ci si chiede se il confronto del 2021 tra l’olandese Max(Red Bull) e il britannico(Mercedes) ci sarà. F1, ...

