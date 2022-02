Dalla Spagna sono sicuri: una stella del Real nel mirino della Juventus! (Di domenica 27 febbraio 2022) Una notizia che giunge Dalla Spagna muove e non poco le pance dei tifosi juventini. Una stella del Real Madrid sembra essere finita nei radar bianconeri anche in relazione al rapporto ormai incrinato del giocatore stesso con i Blancos. Marco Asensio Real MadridIl giocatore in questione è Marco Asensio, uno dei talenti più cristallini dell’intero panorama calcistico mondiale. Secondo Sport infatti, il talentuoso attaccante spagnolo potrebbe lasciare i blancos nella prossima stagione, non avendo ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. Base d’asta 50 milioni di euro. Leggi su rompipallone (Di domenica 27 febbraio 2022) Una notizia che giungemuove e non poco le pance dei tifosi juventini. UnadelMadrid sembra essere finita nei radar bianconeri anche in relazione al rapporto ormai incrinato del giocatore stesso con i Blancos. Marco AsensioMadridIl giocatore in questione è Marco Asensio, uno dei talenti più cristallini dell’intero panorama calcistico mondiale. Secondo Sport infatti, il talentuoso attaccante spagnolo potrebbe lasciare i blancos nella prossima stagione, non avendo ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. Base d’asta 50 milioni di euro.

Advertising

juventusfc : La Juve è rientrata dalla Spagna ?? Le ultime dal #TrainingCenter ?? + Aggiornamento su #AlexSandro e @WMckennie - HalleyAitou : RT @valy_s: Sono in #Spagna, a #Barcellona. Pieno di turisti,niente #greenpass,vita normale In #Italia invece,da lunedì, saranno bandite le… - Zippo88lrr : RT @valy_s: Sono in #Spagna, a #Barcellona. Pieno di turisti,niente #greenpass,vita normale In #Italia invece,da lunedì, saranno bandite le… - VerdeGiuseppe4 : RT @valy_s: Sono in #Spagna, a #Barcellona. Pieno di turisti,niente #greenpass,vita normale In #Italia invece,da lunedì, saranno bandite le… - MoroGraziano : RT @valy_s: Sono in #Spagna, a #Barcellona. Pieno di turisti,niente #greenpass,vita normale In #Italia invece,da lunedì, saranno bandite le… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: duello Juve - Milan per un attaccante spagnolo Commenta per primo Secondo quanto riportato da Sport in Spagna Milan e Juventus sono alla finestra per l'attaccante del Real Madrid , Marco Asensio . Il giocatore non sta riuscendo a trovare l'accordo con le Merengues per rinnovare il suo contratto in ...

'In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe' - Il 3 episodio, Sky Arte Qui conosce un principe, Filippo II di Spagna, i due si innamorano ma la loro relazione è ... questa infatti è la data di nascita di Maria Sophia Margaretha Catherina von Erthal, una "giovane dalla ...

Import di droga dalla Spagna, alcune condanne ridotte in Appello IL GIORNO Tecnologie Digitali: cresce l'export Puglia verso la Spagna Tappa in Spagna per l’Information and Communication Technology (Ict ... in programma negli spazi della Fira Gran Via, dal 28 febbraio al 3 marzo 2022. mwc 2022 212096Guarda la gallery Si tratta di una ...

Verissimo, Ana Mena svela la verità su Francesco Monte: “Ecco cosa è successo” Reduce dal Festival di Sanremo 2022 Ana Mena ha rivelato a Verissimo cosa è successo veramente con Francesco Monte ...

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Sport inMilan e Juventus sono alla finestra per l'attaccante del Real Madrid , Marco Asensio . Il giocatore non sta riuscendo a trovare l'accordo con le Merengues per rinnovare il suo contratto in ...Qui conosce un principe, Filippo II di, i due si innamorano ma la loro relazione è ... questa infatti è la data di nascita di Maria Sophia Margaretha Catherina von Erthal, una "giovane...Tappa in Spagna per l’Information and Communication Technology (Ict ... in programma negli spazi della Fira Gran Via, dal 28 febbraio al 3 marzo 2022. mwc 2022 212096Guarda la gallery Si tratta di una ...Reduce dal Festival di Sanremo 2022 Ana Mena ha rivelato a Verissimo cosa è successo veramente con Francesco Monte ...