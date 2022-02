Ucraina, Unhcr: «Il nostro grazie ai Paesi che stanno accogliendo i rifugiati» (Di sabato 26 febbraio 2022) 200mila persone sono già uscite dal Paese e moltissime altre stanno cercando di lasciarlo. Sono aperti i confini nelle nazioni vicine. L'Agenzia Onu per i rifugiati è pronta alle frontiere e chiede sicurezza per aiutare all'interno dell'Ucraina Leggi su vanityfair (Di sabato 26 febbraio 2022) 200mila persone sono già uscite dal Paese e moltissime altrecercando di lasciarlo. Sono aperti i confini nelle nazioni vicine. L'Agenzia Onu per iè pronta alle frontiere e chiede sicurezza per aiutare all'interno dell'

