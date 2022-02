Ucraina-Russia, "alcune banche russe fuori da swift": intesa Ue-Usa-Gb (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, i leader alleati occidentali (Ue, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti) si "impegnano a garantire che selezionate banche russe vengano rimosse dal sistema swift. Ciò garantirà che queste banche siano disconnesse dal sistema finanziario internazionale e danneggerà la loro capacità di operare a livello globale". E' quanto si legge in una nota congiunta diffusa dalla Casa Bianca in cui si annunciano misure contro Mosca. I leader alleati occidentali si impegnano inoltre ad "adottare misure per limitare la vendita della cittadinanza - i cosiddetti passaporti d'oro - che consentono ai russi ricchi collegati al governo russo di diventare cittadini dei nostri Paesi e di accedere ai nostri sistemi finanziari", si legge ancora. E hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) - Guerra, i leader alleati occidentali (Ue, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti) si "impegnano a garantire che selezionatevengano rimosse dal sistema. Ciò garantirà che questesiano disconnesse dal sistema finanziario internazionale e danneggerà la loro capacità di operare a livello globale". E' quanto si legge in una nota congiunta diffusa dalla Casa Bianca in cui si annunciano misure contro Mosca. I leader alleati occidentali si impegnano inoltre ad "adottare misure per limitare la vendita della cittadinanza - i cosiddetti passaporti d'oro - che consentono ai russi ricchi collegati al governo russo di diventare cittadini dei nostri Paesi e di accedere ai nostri sistemi finanziari", si legge ancora. E hanno ...

