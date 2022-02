Ucraina: Letta, 'Draghi conferma sostegno Italia a uscita Russia da Swift' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi "conferma che sosterrà l'uscita della Russia dal sistema Swift". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter con un post in inglese." Mario Draghi confirmed Italy will support banning Russia from #Swift". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Marioche sosterrà l'delladal sistema". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter con un post in inglese." Marioconfirmed Italy will support banningfrom #".

