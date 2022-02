Ucraina, la corsa per donare il sangue: “È la nostra arma contro Putin” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tra le centinaia di persone in fila fuori dall’ospedale di Kramatorsk. «Non vogliamo morire, ma non insegneremo ai nostri figli a uccidere» Leggi su lastampa (Di sabato 26 febbraio 2022) Tra le centinaia di persone in fila fuori dall’ospedale di Kramatorsk. «Non vogliamo morire, ma non insegneremo ai nostri figli a uccidere»

Advertising

Agenzia_Ansa : Il petrolio vola con l'operazione militare della Russia in Ucraina. Il Brent sale a 100 dollari al barile, per la p… - LaStampa : Ucraina, la corsa per donare il sangue: “È la nostra arma contro Putin” - il_piccolo : Ucraina, la corsa per donare il sangue: “È la nostra arma contro Putin” - messveneto : Ucraina, la corsa per donare il sangue: “È la nostra arma contro Putin”: Tra le centinaia di persone in fila fuori… - Politic01774202 : Altro giro altra corsa!Continuate a dormire italiani e pregate per l'Ucraina mentre vi ammazzano voi e i vostri fig… -