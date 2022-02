Sci alpino | Cdm Kristoffersen vince slalom Garmisch | Vinatzer 7°

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il norvegese mette in fila Meillard e Feller, l'azzurro recupera 16 posizioni(GERMANIA) - Henriklospeciale di- Partenkirchen, valevole per la Coppa del ...

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLALOM 2021 - 2022 1. Lucas Braathen (Norvegia) 257 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 256 3. Loic Meillard (Svizzera) 247 4. Manuel Feller (Austria) 245 5. Daniel Yule (...Giornata in chiaroscuro per gli azzurri, privi di Manfred Moelgg causa Covid. Si difende bene il già citato Vinatzer al pari di Stefano Gross, undicesimo a +1'29, mentre Tommaso Sala (quattordicesimo ...Diretta slalom Garmisch streaming video tv: il norvegese Henrik Kristoffersenvince la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino ...La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo lo slalom di Garmisch di sabato 26 febbraio 2022.