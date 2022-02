Salernitana, Ranieri non si nasconde: «Daremo tutto per vincere» (Di sabato 26 febbraio 2022) Luca Ranieri, terzino della Salernitana, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida con il Bologna: le sue parole Ai microfoni di DAZN, Luca Ranieri ha parlato prima di Salernitana-Bologna. LE PAROLE – «Oggi è una partita fondamentale per noi. Dobbiamo dare tutto e conquistare la vittoria, attaccando dal primo ed evitando di subire gol ovviamente. Siamo pronti a difenderci bene, provando ad attaccare sempre meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Luca, terzino della, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida con il Bologna: le sue parole Ai microfoni di DAZN, Lucaha parlato prima di-Bologna. LE PAROLE – «Oggi è una partita fondamentale per noi. Dobbiamo daree conquistare la vittoria, attaccando dal primo ed evitando di subire gol ovviamente. Siamo pronti a difenderci bene, provando ad attaccare sempre meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

