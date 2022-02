RAI1: SABRINA FERILLI E ELENA SOFIA RICCI PROTAGONISTE DI DUE NUOVE SERIE. I DETTAGLI (Di sabato 26 febbraio 2022) Il nuovo piano di Rai Fiction, approvato dal Cda di viale Mazzini e presentato dalla direttrice Maria Pia Ammirati, è ricco di novità. Su tutte spiccano due progetti con PROTAGONISTE SABRINA FERILLI, al rientro su RAI1 dopo un lungo sodalizio con le SERIE di Canale 5, e ELENA SOFIA RICCI. Tra le novità Francesca Archibugi al timone della SERIE tratta dalla ‘Storia‘ di Elsa Morante. ‘Il conte di Montecristo‘, è il progetto di una coproduzione internazionale, che ha affidato l’adattamento del romanzo di Alexandre Dumas a Sandro Petraglia. Il tv movie d’autore su Alda Merini, è scritto e diretto da Roberto Faenza. Tornano Il commissario RICCIardi e Le indagini di Lolita Lolobosco ma anche Un Passo dal Cielo. Tina, ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 26 febbraio 2022) Il nuovo piano di Rai Fiction, approvato dal Cda di viale Mazzini e presentato dalla direttrice Maria Pia Ammirati, è ricco di novità. Su tutte spiccano due progetti con, al rientro sudopo un lungo sodalizio con ledi Canale 5, e. Tra le novità Francesca Archibugi al timone dellatratta dalla ‘Storia‘ di Elsa Morante. ‘Il conte di Montecristo‘, è il progetto di una coproduzione internazionale, che ha affidato l’adattamento del romanzo di Alexandre Dumas a Sandro Petraglia. Il tv movie d’autore su Alda Merini, è scritto e diretto da Roberto Faenza. Tornano Il commissarioardi e Le indagini di Lolita Lolobosco ma anche Un Passo dal Cielo. Tina, ...

Ultime Notizie dalla rete : RAI1 SABRINA Tv: fiction Rai, tra nuove Merini, Claps. Morante ROMA, 26 FEB Due serie evento per Rai1, dalla 'Storia' di Elsa Morante al 'Conte di Montecristo', una collection su alcune grandi ... l'arrivo di attori del calibro di Sabrina Ferilli e Fabrizio ...

