Occhiali neri | la recensione | Dario Argento colpisce ancora al buio

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ladi, il nuovo thriller dalle tinte horror di, presentato fuori concorso alla Berlinale 2022 e ora in sala. Con ladi, presentato in anteprima mondiale all'edizione 2022 del Festival di Berlino prima di arrivare nelle sale dal 24 febbraio, torniamo in un mondo che non visitavamo da tempo: quello di, che con questo thriller urbano dalle tinte horror ritorna dietro la macchina da presa dopo una pausa di quasi dieci anni esatti. Era infatti la primavera del 2012 quando il regista portò a Cannes, come evento di mezzanotte, la sua trasposizione tridimensionale del classico racconto di Dracula, con Thomas Kretschmann nei panni del vampiro e il ...

Rappresenta comunque un avvenimento il ritorno dell'ormai ottuagenario Dario Argento al cinema, con un film, passato fuori concorso all'ultima Berlinale, che segue a dieci anni di distanza il precedente Dracula 3D. È un avvenimento intorno al quale si interrogano critici ed appassionati, con ... di Dario Argento Che Dario Argento sia uno degli indiscussi maestri del cinema di genere credo sia un argomento sul quale non si spendono mai troppe parole. Si tende spesso a ricordare ... C'è una giovane donna al volante, che presto sapremo chiamarsi Diana, che gira per le strade di Roma e si ferma in un prato dove altre persone stanno alzando gli occhi al ...