"Non vogliamo giocare": Mondiali, la guerra in Ucraina fa saltare tutto (Di sabato 26 febbraio 2022) La Polonia ha preso una decisione forte ad un mese dalle partite decisive per assegnare gli ultimi ticket di qualificazione per il Mondiale Continua ad avere ancora ripercussioni anche sul mondo del calcio l'attacco della Russia all'Ucraina messo in atto in questi ultimi giorni. I contraccolpi della guerra proseguono e si estendono anche al Mondiale.

