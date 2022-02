Inter, con l’attacco in panne è D’Ambrosio il più pericoloso: avanti di anno in anno, come Ranocchia. E spesso le risolvono loro (Di sabato 26 febbraio 2022) Un po’ a sorpresa, come sempre accade da qualche anno a questa parte con grandi nomi che si susseguono sulla destra del centrocampo e... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Un po’ a sorpresa,sempre accade da qualchea questa parte con grandi nomi che si susseguono sulla destra del centrocampo e...

Advertising

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Non cambia il risultato ?? ???? I nerazzurri tornano dal Ferraris con 1? punto #GenoaInter 0?-0?… - Inter : ?? | SPOGLIATOIO ?? Oggi in campo con la nostra maglia Away ?? @Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo #GenoaInter… - SerieA : Subito sfida a distanza @acmilan - @Inter. Domenica sera con @OfficialSSLazio - @sscnapoli ?? #SerieATIM??… - cmdotcom : #Inter, con l’attacco in panne è #D’Ambrosio il più pericoloso: avanti di anno in anno, come #Ranocchia. E spesso l… - EverNerazzurri : RT @Inter: ??? | INTERVISTA ??? Darmian a @Inter_TV: “Ci aspetta una partita difficile, sappiamo che il Sassuolo è una squadra di grande qua… -