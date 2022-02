Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio. A Kharkiv esplode un gasdotto. Da est arrivano altri carri armati e lanciarazzi russi (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema Swift, gli alleati occidentali hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi russi. Putin chiude lo spazio aereo a Paesi Baltici e Slovenia Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema Swift, gli alleati occidentali hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi. Putin chiude lo spazio aereo a Paesi Baltici e Slovenia

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - TonyVascor107 : RT @SMaurizi: 1. nelle ultime 48 ore ho ricevuto pesanti attacchi a me e al giornale per cui lavoro nonostante abbia condannato in ogni mod… - zazoomblog : Guerra Ucraina-Russia Trump: “Putin sta suonando Biden come tamburo” - #Guerra #Ucraina-Russia #Trump: -