Geppi Cucciari: nessuna dieta miracolosa per dimagrire 10 kg in un mese. Ecco come è dimagrita VIDEO (Di sabato 26 febbraio 2022) La bravissima comica Geppi Cucciari su Instagram smentisce la notizia sulla dieta miracola che le ha fatto perdere 10 kg in un mese. “Non so chi siano questi deficienti, – scrive a commento del post su Instagram – non si perdono 10 chili in 4 settimane, sono solo menzogne, non uso nessun integratore, non do consigli a nessuno, soprattutto non ne sponsorizzo, non fatevi imbrogliare da chi usa una qualsiasi nostra debolezza contro di noi”. Da mesi ormai sul web è stata diffusa e circola ancora la notizia della dieta miracolosa che ha fatto dimagrire di 10 kg in un mese la comica Geppi Cucciari. Il tutto è partito dopo il suo ritorno in tv su Rai 3 con il nuovo programma “Che succ3de?“ che ha puntato i riflettori ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022) La bravissima comicasu Instagram smentisce la notizia sullamiracola che le ha fatto perdere 10 kg in un. “Non so chi siano questi deficienti, – scrive a commento del post su Instagram – non si perdono 10 chili in 4 settimane, sono solo menzogne, non uso nessun integratore, non do consigli a nessuno, soprattutto non ne sponsorizzo, non fatevi imbrogliare da chi usa una qualsiasi nostra debolezza contro di noi”. Da mesi ormai sul web è stata diffusa e circola ancora la notizia dellache ha fattodi 10 kg in unla comica. Il tutto è partito dopo il suo ritorno in tv su Rai 3 con il nuovo programma “Che succ3de?“ che ha puntato i riflettori ...

