Calcio: Serie A. Nicola 'Squadra viva, mancato solo ultimo passaggio' (Di sabato 26 febbraio 2022) "Vedo coraggio ed è il modo giusto per rappresentare al meglio la nostra gente", dice il tecnico della Salernitana SALERNO - "Credo che questa prestazione serve a dimostrare che la Salernitana ha ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Vedo coraggio ed è il modo giusto per rappresentare al meglio la nostra gente", dice il tecnico della Salernitana SALERNO - "Credo che questa prestazione serve a dimostrare che la Salernitana ha ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - Gazzetta_it : Roma, perdite in aumento: il rosso sale a 113 milioni - Gazzetta_it : #Juve, chi è Gravenberch, il primo nome per il centrocampo in estate - TV7Benevento : CALCIO SERIE B. RISULTATI PARZIALI DELLA 26ESIMA GIORNATA - - sportli26181512 : Mihajlovic dopo Salernitana-Bologna: 'Guerra? Nessuno di noi deve rimanere indifferente': L'allenatore rossoblù su… -