Anticipazioni Amici 2021 | ecco l’ospite che stilerà la classifica cover

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nelledi oggi vi segnaliamo una grande novità. Nella puntata di domani, alle ore 14, con il consueto appuntamento domenicale della trasmissione di Maria De Filippi, abbiamo estratto un’anticipazione tra i trend di Twitter che riguardaa cui sarà affidato il compito di stilare la. Sarà “Il Volo” a prendere parte alla trasmissione. Il famoso trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble recentemente hanno dedicato un tributo ad Ennio Morricone che stanno riproponendo insieme ad altri successi che ne hanno caratterizzato la loro carriera artistica. Nel frattempo in casetta è tornato il sereno tra gli allievi dopo la decisione di non prendere nessun provvedimento disciplinare da parte ...

Anticipazioni Amici 21/puntata 23 febbraio 2022: Leonardo e Nunzio a confronto La Pettinelli anche quest'anno è infatti un volto principale nel talent, non solo per la sua funzione di coach per ...Nelle anticipazioni amici di oggi vi segnaliamo una grande novità. Nella puntata di domani, alle ore 14, con il consueto appuntamento domenicale della ...Domenica 27 febbraio torna L'amica geniale 3: ecco le anticipazioni della seconda puntata della serie TV di Rai 1. Anche L'amica geniale 3 sta per ...